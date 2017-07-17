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Elon Musk, Hükümeti Yapay Zeka Tehdidine Karşı Önlem Almaya Çağırdı

elon musk yapay zeka tehdidine karşı insanlığı uyardı

Elon Musk, hep insanlığı yapay zeka teknolojilerine karşı uyardı. Yapay zekaların insanlık için büyük tehlike olduğunu savunan Musk, durumun ciddiyetini anlatmak için ‘Nükleer silahlardan daha tehlikeli’ tanımını özellikle vurgulamıştı. Çılgın dahi sonunda, hükümeti de yapay zeka tehdidine karşı düzenleme yapmaya çağırdı.

Hükümetle de yakın ilişkileri olan, hatta bir dönem Trump’ın danışmanlığını üstlenen Musk, geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen ve Amerika Eyalet valilerinin bir araya gelerek ülke sorunlarına çözümler ürettiği National Governor's Association'da konuştu. Konuşmasında tekrar yapay zeka tehlikesine değinen Musk, en uç noktadaki yapay zeka teknolojilerine erişebildiğini ve bunun doğru olmadığını, yapay zekanın bir medeniyetin savuşturabileceği en büyük risk olduğunu vurguladı.

Hükümetin yapay zeka teknolojilerini kontrolü altına alması gerektiğini savunan Musk, tam olarak gözetim altında olmayan şirketlerin insanlığı tehdit ettiğini, ayrıca bu teknolojinin milyonları işsiz bırakabileceğinin de altını çizdi.

Yapay zekanın, insan uygarlığının varlığı için temel bir risk olduğunu belirten Musk, “Aşırı regülasyona tabi ki karşıyım, ama bence bunu yapay zeka için acilen uygulamalıyız.” şeklinde konuştu.

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Yazar: - 17.07.2017

Elon Musk, Hükümeti Yapay Zeka Tehdidine Karşı Önlem Almaya Çağırdı İçin Yorum Yaz

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