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Essential Phone'un Hangi Ülkelere Geleceği Açıklandı

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Android'in kurucularından olan Andy Rubin'în Essential Phone isimli akıllı telefonunun hangi ülkelerde satışı olacağı açıklandı. Essential Phone İngiltere, ABD, Avrupa'nın bazı ülkelerine ve Japonya'ya gelecek.

Haziran ayında çıkacağı söylenen telefon, yaşanan olumsuzluklardan dolayı ertelenmişti. Şimdi ise Temmuz ayının sonlarında piyasada olması beklenen telefonun ilk olarak Amerika kıtasında çıkacağı belirtiliyor. Essential şirketinin CEO'su Niccolo de Masi'ye göre, Essential Phone şu an akıllı telefon piyasasının en merak edilen cihazlarından biri. 

Telefonun fiyatı konusunda net bilgiler olmamasına rağmen, ABD'de ortalama 700 dolar fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor. Batı Avrupa ve Japonya'da ise ortalama 650 dolar gibi bir fiyatla gelebileceği söylentiler arasında. İlk olarak ABD ve daha sonra Avrupa kıtasında çıkış yapması muhtemel olan telefon, en son Japonya'da satışa sunulacak.

Essential Phone Snapdragon 835 işlemciden güç alacak. 5.71 inç Quad HD ekran, 4GB RAM, 128 GB dahili depolama ile birlikte, performansı yüksek bir telefon olacak. Ayrıca çift 13MP arka kamera ve 8MP ön kamera ile amiral gemisi telefonlarına kafa tutacak.

Essential Phone'un Çıkış Tarihi Belli Oldu

Android'in Babası Andy Rubin, Essential Phone'u Tanıttı

Yazar: - 18.07.2017

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