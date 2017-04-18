Facebook F8 Etkinliği, Ankara Dahil 45 Farklı Merkezde Bugün Başlıyor

Facebook Geliştiriciler Konferansı F8 bugünden itibaren San Jose, Kaliforniya'da yapılacak. Etkinlik küresel olarak belli merkezlerde eş zamanlı olarak yapılacak, Facebook F8 Konferansı düzenlenecek merkezler arasında Ankara'da var.

Facebook F8, Türkiye'de bir etkinlik düzenleyecek ve bu da Ankara'da bugün saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Facebook, F8 teknoloji konferansını kutlamak için bu yıl F8 buluşmalarının sayısını yüzde 50 artırdığını açıkladı. Bu buluşma noktalarının sayısını 45'e çıkaran sosyal medya platformu, bunlardan birini de Ankara'da gerçekleştirecek. Düzenlenen her etkinlik, F8 açılış konuşması (keynote) ile başlayacak ve “networking” ile devam edecek. Bu yıl Facebook F8 konferanslarını daha küresel olarak düzenleyecek. F8 Buluşmaları, Amerika’da 14 şehirde düzenlenecek olan konferanslar, Asya’da 11 ve içinde Türkiye’nin de yer aldığı EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) bölgesinde 20 farklı şehirde gerçekleştirilecek.

Facebook F8'e bu sene Ankara’da, ODTÜ Teknokent‘te yer alan İkizler Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu arada internet üzerinden F8 konferansı izlemek isterseniz için canlı yayın linkini de kullanabilirsiniz. Canlı yayınlar saat 18:00 gibi başlayacaklar.

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