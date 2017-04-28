Facebook Messenger Lite Türkiye'de Kullanıma Açıldı

Facebook'un bir süre önce sadece belli ülkelerde kullanıma açtığı Messenger Lite uygulaması artık ülkemizde de indirilip kullanılabiliyor.

Facebook'un Facebook mobil uygulaması ve Facebook Messenger uygulaması mobil cihazlarda pil ömrünü kısaltmak, sistem kaynaklarını hoyratça kullanmakla suçlanıyordu. Bu nedenle Facebook, Facebook mobil uygulasının küçük boyutlu ve daha az kaynak tüketen bir Lite sürümünü yayınlamıştı. Benzer bir çalışma Facebook Messenger için de yapıldı ve Facebook Messenger Lite ilk aşamada belli bölgelerde kullanıcıların hizmetine sundu.

Bölge kısıtlamalı olarak çıkış yapan Facebook Messenger Lite, şimdi aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 132 ülkede daha kullanıma açılıyor. Eğer eski bir Android telefona veya tablete sahipseniz ve sınırlı RAM veya depolama alanı nedeniyle standart Messenger uygulaması bu cihazınızda çalışmıyorsa Facebook Messenger Lite'ı deneyebilirsiniz. Facebook Messenger Lite'ın güncel telefon ve tabletlerde de daha hızlı ve verimli çalıştığını belirtmekte fayda var.

Facebook Messenger Lite'ı indirip kullanmaya başlamak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Facebook mobil sürümünün lite versiyonu ise burada:

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