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Facebook'tan ''Wi-Fi Bul'' Özelliği

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Facebook geçtiğimiz aylarda başlattığı yeniliklerden biri olan, "Wi-Fi Bul" özelliğinin çıkışını yaptı.

Artık hepimiz en büyük sorunlarından biri hale gelen internetsizliğe, Facebook tarafından bir çözüm getirilmeye çalışıyor. 2 milyar aktif kullanıcı ile büyük bir kitleye hitap eden Facebook, Wi-Fi Bul özelliğini test amaçlı birkaç ülkede kullanıma sunmuştu. Bugün itibariyle gelen güncellemede Facebook, tüm kullanıcılarına bu özelliğini sunduğunu açıkladı.

Hücresel veriyle ilgili sıkıntılar yaşadığınız anda, size ilaç gibi gelecek olan Wi-Fi Bul, iOS ve Android kullanıcılarına için artık hazır. Etrafınızdaki bağlanılabilecek Wi-Fi ağlarını görebilmenize olanak sağlayan hizmet, belki de pek çok sıkıntılı durumda yardımcı olacak.

Bu özelliği hemen kullanmak isteseniz de Türkiye içerisinde şu an pek aktif değil. Çünkü işletmelerin ve Wi-Fi ağ sahiplerinin kayıt yaptırıp harita üzerinden aktif olması gerekiyor. Bunun içinde tüm dünya üzerinde Facebook çalışanları, kullanıcılardan bir miktar süreye ihtiyaç duyduklarını belirttiler.

Eğer bu özelliği kullanmak isterseniz, Facebook uygulamasından Daha Fazla sekmesine geçiş yaptıktan sonra, Wi-Fi Bul özelliğini göreceksiniz. Ayrıca, bu özelliğin zaman içerisinde ne kadar güvenli olduğuna göreceğiz. Ancak, siz yine de bulduğunuz her yerden Wi-Fi ağlarına bağlanmaya çalışmayın.

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması
İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması
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Yazar: - 01.07.2017

Facebook'tan ''Wi-Fi Bul'' Özelliği İçin Yorum Yaz

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