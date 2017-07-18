Google Akıllı Telefonlarla Bizi İzlediğini İnkar Etmiyor

Teknolojinin bize getirdiği kolaylıkların bir bedeli var. Bu bedeli ağır bir şekilde ödediğimizi fark etmiyor, hatta gönüllü olarak ödüyoruz. Google'da bizi izleyen teknolojik oluşumlardan biri. Google, akıllı telefonlarla bizi izlediğini inkar etmiyor ve bunu bir promosyonmuş gibi pazarlayabiliyor.

NTV kaynaklı bir rapora göre Google, iOS veya Android ile çalışan akıllı telefonların her anını takip ederek kullanıcılarının tüm hareketlerinin kaydını tutuyor. Bu durum hesaplarımız kötü amaçlı girişimlerin eline geçerse halimiz nice olur bilemiyoruz ama, Google'ın her attığımız adımdan, satın aldığımız emtialardan, seyrettiğimiz filmlerden, gittiğimiz restoranlardan haberi var.

Özellikle, Google Maps'ın 'timeline' sekmesi bizim ne yaptığımızı neredeyse bizden daha iyi biliyor. Bu servise elektronik posta adresinizi kullanarak bağlandığınızda son zamanlarda ziyaret ettiğiniz yerlerin dökümünü harita üzerinden tek tek görebiliyorsunuz.

Bu noktada içimize su serpen bir durum var Google, bu bilgilerin sadece hesap sahipleri tarafından görülebileceğini söylüyor. Ancak, siber tehditler karşısında her türlü riske açık olan kullanıcılar, şifrelerini çaldırıp cihazların kontrolünü kaybederlerse, tüm bu bilgiler üçüncü şahısların eline geçebiliyor. Bu yüzden, bazı teknolojik gelişmelere biraz sorgulayıcı yaklaşmanın zamanı gelmiş olabilir.

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