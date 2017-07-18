?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiGoogle Akıllı Telefonlarla Bizi İzlediğini İnkar Etmiyor

Google Akıllı Telefonlarla Bizi İzlediğini İnkar Etmiyor

Google Akıllı Telefonlarla Bizi İzlediğini İnkar Etmiyor

Teknolojinin bize getirdiği kolaylıkların bir bedeli var. Bu bedeli ağır bir şekilde ödediğimizi fark etmiyor, hatta gönüllü olarak ödüyoruz. Google'da bizi izleyen teknolojik oluşumlardan biri. Google, akıllı telefonlarla bizi izlediğini inkar etmiyor ve bunu bir promosyonmuş gibi pazarlayabiliyor.

NTV kaynaklı bir rapora göre Google, iOS veya Android ile çalışan akıllı telefonların her anını takip ederek kullanıcılarının tüm hareketlerinin kaydını tutuyor. Bu durum hesaplarımız kötü amaçlı girişimlerin eline geçerse halimiz nice olur bilemiyoruz ama, Google'ın her attığımız adımdan, satın aldığımız emtialardan, seyrettiğimiz filmlerden, gittiğimiz restoranlardan haberi var.

Özellikle, Google Maps'ın 'timeline' sekmesi bizim ne yaptığımızı neredeyse bizden daha iyi biliyor. Bu servise elektronik posta adresinizi kullanarak bağlandığınızda son zamanlarda ziyaret ettiğiniz yerlerin dökümünü harita üzerinden tek tek görebiliyorsunuz.

Bu noktada içimize su serpen bir durum var Google, bu bilgilerin sadece hesap sahipleri tarafından görülebileceğini söylüyor. Ancak, siber tehditler karşısında her türlü riske açık olan kullanıcılar, şifrelerini çaldırıp cihazların kontrolünü kaybederlerse, tüm bu bilgiler üçüncü şahısların eline geçebiliyor. Bu yüzden, bazı teknolojik gelişmelere biraz sorgulayıcı yaklaşmanın zamanı gelmiş olabilir.

İndir
Google Maps Android
Google Maps Android Android İçin Google Haritalar Uygulaması

İndir95 MB
Google Maps iOS
Google Maps iOS iPhone ve iPad için Google Haritalar Uygulaması

Google Maps'te Büyük Yenilik!

Google Gerçekten Nereye Gittiğinizi Takip Ediyor mu?

Reklam Çerezleri Hayatımızı Nasıl Takip Ediyor? Ne İstediğimizi Nasıl Biliyor?

Editöre Yaz:
Yazar: - 18.07.2017

Google Akıllı Telefonlarla Bizi İzlediğini İnkar Etmiyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Half Life Senaristi Half Life 3 Hakkında Konuştu Half Life Senaristi Half Life 3 Hakkında Konuştu Oyun severlerin şüphesiz ki en yüksek heyecanla beklediği oyunlardan bir tanesi Half Life 3. Valve çalışanları ve Gabe Newell şu ana kadar Half…
Tekken 7 Yine Başka Oyundan Karakter İhraç Etti Tekken 7 Yine Başka Oyundan Karakter İhraç EttiBaşka oyunlardan karakterleri Tekken 7'ye eklemeye devam eden Bandai Namco, yaptığı yeni açıklama ile Fatal Fury serisinin en büyük kötülerinden… HTC U11, Amazon Alexa'yı Destekleyen İlk Telefon Olacak HTC U11, Amazon Alexa'yı Destekleyen İlk Telefon OlacakFarklı özellikleriyle duyurulduğundan bu yana bütün ilgiyi üzerine çekmeyi başaran HTC U11'in Amazon'un akıllı asistanı Alexa kullanan ilk…
Essential Phone'un Hangi Ülkelere Geleceği Açıklandı Alışverişte Bekleyen Beylere İlaç Gibi Çözüm Çinlilerden Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ