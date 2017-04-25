Google Pixel 2'nin İşlemcisi Ortaya Çıktı

Her ne kadar henüz doğrulanmasa da Google'ın 2017 yılında yeni bir telefon çıkaracağı tahmin ediliyordu. Şimdilik Google Pixel 2 olarak adlandırılan telefonun, Qualcomm Snapdragon 835 kullanacağına dair haberler de ortaya çıktı.

2017'nin ikinci yarısında piyasaya sürülen yüksek kaliteli telefonların çoğunda olduğu gibi Google Pixel 2'de de Snapdragon 835 kullanılacağı iddia edildi. Bu işlemcnin kullanılması tahmin edilebilir olsa da, yeni seriye dair dikkat çekici bir detay daha vurgulandı. Google'ın, "by Google" adı altında bu sene üç farklı telefonla piyasaya çikabileceği söylendi. Geçtiğimiz seneGoogle Pixel serisi iki farklı modelini piyasaya sürülmüştü.

Şimdilik Walleye, Muskie ve Taimen takma isimleriyle gördüğümüz, bu telefonlara dair ilk detaylar Android Open Source Project kapsamında yayınlanan belgeler arasında kendilerine yer buldular. Üç model hakkında henüz hiçbir bilgimiz olmasa da Walleye takma isimli olan modelin 5.5-inch ekrana sahip olması, Muskei'nin ise ondan biraz da büyük bir ekranla Pixel XL'ın yerine geçmesi bekleniyor. Fakat Taimen takma isimli telefonun hangi özelliklerle geleceği şimdilik tam bir muamma.

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