1 Erkek 1 Kadın Geri Dönüyor

Demet Evgar ve Emre Karayel'in başrollerini paylaştığı 1 Erkek 1 Kadın, 2008-2015 yılları arasında büyük izleyici kitlesine ulaştı. Bir çiftin yaşamını konu edinen sitcom, uzun süren yayın hayatından sonra yayından kaldırıldı.

Ancak bugün ünlü oyuncu Demet Evgar'ın yaptığı paylaşım, hayranları yeniden heyecanlandırdı. 1 Erkek 1 Kadın setinden bir kesit paylaşan oyuncu, sevilen dizinin geri döneceğini resmen açıklamış oldu.

1 Erkek 1 Kadın Ne Zaman Yayınlanacak?

Ünlü oyuncu, üzerinde çalışmaya başladıkları 1 Erkek 1 Kadın dizisinin devamı içerisinden bir kesiti "Yakında" yorumuyla paylaştı. Kısa sürede beğeni ve retweet yağmuruna tutulan paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz günlerde eski bölümlerinin Netflix'e gelmesiyle birlikte ünlü dizi yeniden gündeme gelmişti. Henüz 1 Erkek 1 Kadın dizisinin ne zaman yayınlanacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Demet Evgar'ın paylaşımı göz önüne alındığında önümüzdeki aylarda televizyon ya da dijital platformlarda diziyi izlemek mümkün olabilir.