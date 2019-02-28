1 Milyar Liralık Turcoin Vurgunu Davası Başladı

Türkiye’nin ilk dijital parası Turcoin'i üretecekleri vaadiyle bin 176 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 2'si tutuklu 37 kişinin yargılanmasına bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davaya Hipper A.Ş.’nin yöneticileri Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu da katılırken, mahkemede 50'ye yakın müşteki de hazır olarak bulundu.

Mahkeme sanıkların kimlik tespiti ile başladı. Sanık Sadun Kaya aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyledi ve savunmasında, "Öncelikle suçlamanın örgüt kapsamından çıkarılmasını talep ediyorum. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Turcoin karşılığında 61 kişi benden hizmet satın aldı. Daha sonra hakkımda yapılan şikayetlerin ardından ben bu 61 kişiye parasını iade ettim. Elimde dekontlar mevcuttur. İddianamede 1.176 kişiden bahsediliyor. Bu 61 kişi dışında kalan 1.115 kişi benim şirketime 1 kuruş dahi ödeme yapmamıştır. Bu 1.115 kişi iddianamede geçen liderlere ödeme yapmıştır. Bu durumun da benimle bir alakası yoktur." dedi.

Tüm Suçlar Muhammet Satıroğlu'na Atıldı

Sadun Kaya savunmasının devamında; "BDDK tarafından gerekli izinler alınmıştır. Bu sistemi tasarlayan kişi Muhammet Satıroğlu’dur. Bu işin planlayıcısı da odur. Kendisi 15 liralık kalemi 70 bin lira olarak şirkete fatura etmiştir. Muhammet Satıroğlu daha sonra hakkımda bir takım söylentiler çıkarmıştır. Aldığım 111 bitcoin ile 110 milyonluk bir kar elde ettiğimi söylemiştir. Ancak bu rakam gerçek değil. Olsa olsa 1 milyonluk bir kar olur. Benim Türkiye’de 3, yurt dışında ise 22 şirketim bulunuyor. Bugüne kadar benim şirketime 20 milyon 500 bin liralık yatırım yapıldı. Eşim Fas vatandaşı ve prematüre doğum yaptı. Bu suçlamaların benimle bir ilgisi yok. 9 aydır tutukluyum. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Yüksek kar payı ve komisyon oranlarının bir şekilde insanlara makul gösterildiği ifade edilen iddianamede; “Sisteme dahil olan bir yatırımcı, eğer sistemde kendi cüzdanı yoksa bağlı olduğu lider vasıtasıyla şirketten asgari paket (asgari bin 500 lira, 2018 yılı itibarıyla 2 bin lira) almak suretiyle parayı Sadun Kaya’nın Kıbrıs’ta bulunan şirket hesabına göndermektedir.” ifadeleri yer aldı.

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