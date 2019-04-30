10 Yaşındaki Bir Kız Çocuğu Trafik Kazalarını Azalttı

Trafikteki en büyük sorunlardan bir tanesi de, yaya geçitlerine gereken saygının gösterilmemesidir. Bu soruna keskin bir cevap verebilecek projeyi geliştiren de 10 yaşındaki bir kız çocuğu. Bulduğu çözüm ise bir hayli ilginç ve etkili.

Üç boyutlu resimler, daha çok sanatsal faaliyetler için kullanılır. Trafikte kullanılması ise pek düşünülmemişti. 10 yaşındaki bu kız çocuğu, 3 boyutlu resimlerin yay geçitlerinde kullanılmasını sağlayacak bir fikir ortaya attı.

Sürücüler, yolun ortasında engel var zannediyor

Sürücüler, bu 3 boyutlu yaya geçitlerini görünce engel var zannediyor ve durmak zorunda kalıyor. Şu anda bu yöntem, Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülke tarafından kullanılıyor.

Yaya geçitlerine saygı duymayan sürücüler nedeniyle, her yıl binlerce kaza yaşanıyor. Kazaların en büyük nedeninin daha çok sürücülerin yay geçidine hızlı girmesinden kaynaklandığı, raporlarda defalarca geçiyor. Yayaların karşıya geçmek isterken bu araçları görmemesi de kazaları kat kat arttırıyor.

Böyle bir fikrin, 10 yaşındaki kız çocuğundan çıkmış olması son derece sevindirici. Çocuklar ve gençler arasında trafik ile ilgili daha çok bilinçlenme gerekiyor. Bu küçük kız çocuğunun fikri hakkında peki siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz