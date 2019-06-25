100 Bin Porsche Geri Çağırılıyor!

Özellikle spor otomobilleriyle ünlü olan Alman otomotiv devi Porsche’dan ilginç bir açıklama geldi. Bazı modellerindeki üretim hatası nedeniyle araçların takla atma ihtimalinin olduğunu belirten marka, dünya genelinde 100 bin aracı geri çağıracağını duyurdu.

Porsche Cars Kuzey Amerika, viteslerinde ciddi bir hata olduğu gerekçesiyle 2003 ila 2016 yılları arasında üretilen tüm Cayenne ve Panamera modellerini (toplam 99.665 araç) geri çağırıyor. Yapılan açıklamaya göre geri çağırılan Porsche modelleri şunlar:

"2003-2006 Cayenne S, Cayenne Turbo, 2004-2010 Cayenne, 2006 Cayenne Turbo S, 2010-2016 Panamera S, Panamera 4 S, Panamera Turbo, 2011-2016 Panamera, Panamera 4, 2012-2013 Panamera Turbo S, 2013-2016 Panamera 4 GTS, 2014-2016 Panamera 4 S Executive, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S G1 II, Panamera Turbo S Executive, 2013 Panamera 4 Platinum Edition, Panamera Platinum Edition, 2016 Panamera 4 Edition, Panamera Edition, Panamera Turbo S Executive Luxury Sports"

Takla Atma İhtimali Var!

Bu modellerin vites ve vites kutusu arasında bir üretim hatası bulunduğunu ifade eden Porsche, bu parçaların birbirlerinden tamamen ayrılabileceğini ve araçların takla atma ihtimalinin bulunduğunu söylüyor. Ayrıca marka, aracın vitesini park konumuna getirseniz bile, vites kutusunda park konumuna geçmeyebileceğine dikkat çekiyor.

Söz konusu üretim hatası, birkaç kullanıcının araçlarında sorunlar yaşaması ve bunu Porsche’a bildirmesiyle fark edildi. Neyse ki bu hata nedeniyle şimdiye kadar kimse yaralanmadı ve hiçbir maddi hasar oluşmadı.