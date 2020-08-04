120W Desteğine Sahip İlk Akıllı Telefon Bu Ay Satışa Sunulacak

Son zamanlarda akıllı telefon üreticilerinin yoğunlaştığı alanlardan birisi de hızlı şarj teknolojileri olarak öne çıkıyor. Bu noktada hızlının da hızlısını isteyen üreticiler, tüketicilere en hızlı çözümü sunabilmek adına adeta bir yarış içerisindeler. Bazı yeni açıklamalar dahilinde 120W desteğine sahip ilk akıllı telefon bu ayın ortasında satışa sunulacak gibi gözüküyor.

120W Desteğine Sahip İlk Akıllı Telefon Hangi Markanın Olacak?

Geçtiğimiz süreçlerde Xiaomi'den, Oppo'dan ve Realme'den hızlı şarj ile ilgili pek çok yeni açıklama gördük. Buna karşın görünüşe göre 120W hızlı şarj desteğine sahip ilk akıllı telefon bu üç markaya da ait olmayacak. Öte taraftan yine Çinli bir markadan geldiğini söyleyelim.

iQoo tarafından yapılan resmi açıklamaya göre şirket, 17 Ağustos 2020 tarihinde yeni bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlikte iQoo 5 serisine ait bazı yeni cihazların tanıtılması bekleniyor. Bu seriye ait en az iki modelde ise 120W hızlı şarj desteğinin olacağı biliniyor.

Nitekim geçtiğimiz günlerde sızdırılan bir afişte yeni modellerin 15 dakika içerisinde tamamen şarj olacağı işaret ediliyordu ki, bu da sektörün en iddialı sürelerinden birisi olmaya hazırlanıyor. Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.