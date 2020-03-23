14 Gün Kuralına Uymayanların Cezası Kesiliyor

T.C. Sağlık Bakanlığı, yurt dışından dönüşlerde 14 gün kuralını sıklıkla hatırlatıyor, hem TV hem de internet üzerinden kamu spotları da paylaşıldı. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla “Evde Kal” çağrısı da sürekli yapılıyor. Ancak vatandaşlar hala uymuyor. Yurt dışından dönen iki kişiye kurallara uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını ülkemizde şimdiye kadar 30 can aldı ve daha fazla ölümün gerçekleşmemesi için sık sık uyarılar, çağrılar yapılıyor lakin vatandaşların çoğunluğu T.C. Sağlık Bakanlığı’nca yapılan uyarıları hiç dikkate almıyor. Son olarak yurt dışından gelen iki vatandaşın koronavirüs önlemleri kapsamında 14 günlük karantina süresine uymadığı tespit edildi. Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, karantina süresini dikkate almadıkları tespit edilen şahıslar hakkında toplum sağlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Mahkeme, TMK 32. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıha Kanunu’nun 73. Maddesi gereğince 26 Mart 2020 tarihine kadar evlerinden çıkarılmama şeklinde alıkonulmalarına karar verdi.

Karabük İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından dava duruşmasında sunulan yazıda, şahısların Covid-19 testlerinin negatif çıktığı ancak buna rağmen 14 gün içerisinde hastalık belirtisi gösterebilecekleri ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu ve bundan dolayı toplum sağlığını korumak amacıyla tedbir kararı istedikleri yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre, bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastayı kaybettik. Sağlık Bakanlığı, vatandaşları evde kalmaları, tedbirli olmaları konusunda sıklıkla uyarıyor.