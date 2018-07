17 Yaşındaki Alyssa Carson, Mars’a Ayak Basan İlk İnsan Olacak

3 yaşından bu yana astronot olmanın hayalini kuran Alyssa Carson, Mars’a ayak basan ilk insanlardan biri olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Henüz 17 yaşında olan Carson’ın uzay aşkı küçükken izlediği “The Backyardigans” adındaki çizgi dizi ile başlamış. Janice Burgess tarafından yaratılan ve 6 sezon boyunca ekranlarda kalan dizi, bir evin arka bahçesinde hayali maceralar yaşayan beş hayvan arkadaşı anlatıyor.

Dizideki “Mars’a Misyon” adlı bölümü izledikten sonra uzaya aşık olduğunu söyleyen Carson, Teen Vogue ’a verdiği demeçte şu ifadeleri kullanıyor:

“Bu kırmızı gezegen çok havalı diye düşündüm. Ardından Mars’a inen rovers videolarını izlemeye başladım. Odamda kocaman bir Mars haritası vardı. Daha sonra teleskop aldım ve uzayı daha yakından keşfetmeye başladım.”

O andan itibaren astronot olmayı kafasına koyan Amerikalı genç, 7 yaşındayken NASA'nın Alabama'daki Huntsville'deki ABD Uzay Kampı’na katıldı. Sırasıyla Laval, Quebec ve İzmir’de bulunan uzay kamplarına da giden Carson, NASA’nın üç uzay kampına da katılan ilk kişi olmayı başardı.

Bu macerada babasının (Bert Carson) kendisine her zaman destek olduğunu söyleyen Carson, “Babam da benim gibi her süreçten geçmek zorunda kaldı. Hayatımın en güzel günleriydi. Uzay hakkında bilmek istediğim her şeyi öğrendim” diyor.

One of the fun things I got to do today at Survival System. Just the start of 10 days of training with @PoSSUMAstronaut

