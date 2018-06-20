20 Haziran Dünya Wi-Fi Gününüz Kutlu Olsun!

İnternete daha fazla insanın ulaşabilmesi ve internet yoluyla insanlar arası bağlantıların güçlendirilmesi adına önerilen 20 Haziran Dünya Wi-Fi Günü, internete bağlanmanın önemine dikkat çekmek için kutlanmaya başlandı.

Connected City Advisory Board (CCAB) liderliğinde Wireless Broadband Alliance (WBA) tarafından organize edilen World Wi-Fi Day, dünya çapında düzenlenen bir inisiyatif olarak gün yüzüne çıkmıştı. Wi-Fi teknolojisinin şehirleri ve toplulukları bir araya getirmedeki gücünü hatırlatmak için 20 Haziran’ın Dünya Wi-Fi Günü olarak kutlanması teklifi yapılırken, kutlamalarla birlikte kablosuz bağlantı alanı teknolojileri üzerine çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi de amaçlanmıştı.

Hükümetlerin, endüstri devlerinin ve insanların bir araya gelerek, ortak farkındalıkların oluşmasını sağlamak isteyen Dünya Wi-Fi Günü İnisiyatifi, yapacakları etkinliklerle birlikte ilerleyen yıllarda 20 Haziran tarihine daha fazla dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Özellikle internete ulaşımı olmayan insanların, internete ulaşmalarının önünün açılması gerektiğini belirten inisiyatif, halihazırda 1.75 milyar insanın dünyayla bağlantılarının olmadığını dile getirdi. İngiltere’nin başkenti Londra’nın sadece yüzde 7’lik kısmının internet bağlantısından uzak olduğu hatırlatılırken, Hindistan’ın Delhi kentinin yüzde 29, Brezilya’nın Sao Paulo kentinin ise yüzde 36 ile en az internet bağlantısının bulunduğu şehirler olduğu ifade edildi.

Wi-Fi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte internet bağlantısı bulunmayan yerlerde insanların kolaylıkla internete ulaşabileceklerini söyleyen Dünya Wi-Fi Günü İnisiyatifi, internetin sadece sosyal medyadan ibaret olmadığı, geniş bilgi havuzuna ulaşabilmenin, insanlık için çok önemli olduğu vurguladı. Dünya Wi-Fi Günü için daha fazla bilgi almak ve Wi-Fi teknolojisinin önemini öğrenmek için bu adresi tıklayabilirsiniz.