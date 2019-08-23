20 Yıl Sonra Bulunan Nokia 3310 Haberi Tamamen Safsataymış

Habercilikte sürekli olarak doğruların verilmesi son derece önemli görülüyor. Buna rağmen bazı haber kuruluşları daha çok hiciv amaçlarla içerik üretiyor ve bu konuda da büyük başarı elde ediyor. Ancak bazı kuruluşlar bu tür hiciv haberleri ciddiye alabiliyor.

İngiltere kaynaklı bir haber sitesi geçenlerde Nokia 3310 ile ilgili son derece ilginç bir haber yayınlamıştı. Bu habere göre 20 yıl sonra Nokia 3310 cep telefonu bulunuyor ve bataryasının %70 olduğu görülüyor. Yapılan araştırmalarda bu haberin tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.

20 Yıl sonra bulunan Nokia 3310 haberi ciddiye alındı

Bu tür hiciv sitelerinin olması son derece doğal ve bu tür kuruluşlar zaten en başta doğruları yazmadıklarını ifade ediyor. Ancak bu web kuruluşunun haberini ciddiye alanlar ise habercilik anlayışına leke sürdü.

Sadece çok fazla tıklama çekebilecek haberleri yayınlayan siteler, bu haberi de olduğu gibi kendi web portallarında kullandı. Ayrıca Chesterbungle isimli bu web sitesi o kadar çok abartı ifadeler kullandı ki, Nokia 3310 bataryasının bütün şehri aydınlatabileceğini söyledi. Elbette bu tamamen yalandı.

Nokia 3310 bataryası 1000 mAh güce sahip olmakla birlikte, 20 yıl gibi bir kullanıma uygun değildir. Bütün cep telefonlarının bataryaları belirli bir süre sonra kendiliğinden çürümeye başlar. Peki sizce de haber sitesinin paylaşımlarının olduğu gibi başka sitelerde kullanılması ne kadar doğru? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.