2018'de Mobil Oyun Sektörü 100 Milyar Dolardan Fazla Kazandı

Her geçen gün büyüyen mobil oyun sektörü geçtiğimiz yıl itibarıyla bir ilke imza attı ve dünya genelinde geliştiricilere 101 milyar dolar gelir sağladı. Bu paydanın içerisinde Türk şirketleri de bulunuyorken, Çinlilerin ön planda olduğu görülüyor.

Ajans Press tarafından App Annie ‘The State of Mobile’ raporu dahilinde paylaşılan bilgilere göre mobil oyun ve uygulama pazarı büyümeye devam ediyor. 2018'in geliştiriciler için verimli bir yıl olduğunu söyleyen rapor, mobil oyun ve uygulamalara dünya çapında 101 milyar dolar harcandığını belirtti.

2017'ye oranla oyunlara yapılan harcama miktarının yüzde 75 büyüdüğü gözlemleniyorken, son 2 yılda 194 milyar uygulamanın indirildiği ve Android - iOS pazarının büyük rekabet içerisinde olduğu ifade edildi. Ancak bu iki platform her ne kadar birbirine rakip olsa da birinin gelişmesi diğerine doğrudan etkl yapıyor.

101 milyar dolarlık gelirin yüzde 32'sini Çinli geliştiriciler oluşturuyorken, raporda Türk markalarının da olduğu dile getirildi. Toplamda 1 milyar dolarlık kazanç sağlayan Türk geliştiriciler günden güne büyüyerek gelirlerini katlamaya devam ediyor. Bu anlamda Türk kullanıcılarına da büyük iş düşüyor.

Mobil Sektörün En Dikkat Çekeni PUBG

Ayrıca bilgisayar platformunda olduğu kadar mobil sektörde de büyük ilgi uyandıran PUBG, 2018'e damga vurmuş gibi gözüküyor. Yazılı basında mobil oyunlar üzerine 6 bin 579 haberin yapıldığı ve bu haberlerin büyük kısmının yalnızca PUBG'den oluştuğu ifade edildi.