2018 Yılı En Sıcak Dördüncü Yıl Olarak Kayıtlara Geçti

Kar amacı gütmeyen bir bilim kuruluşu olan Berkeley Earth, gezegenimizin yüzey sıcaklığı ile ilgili önemli bir rapor yayınladı. Raporda, Dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığının 2018 yılında 14,96 derece olduğu bilgisine yer verildi. Bu değerin, 1850-1900 yılları arasındaki Dünya yüzeyi ortalama sıcaklığından 2,09 derece daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Berkley Earth uzmanlarına göre, sırasıyla 2016, 2017, 2015 ve 2018 yılları, Dünya yüzey sıcaklığının yıllık kayıtlarının tutulmaya başlandığı tarihten bu yana en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçti. Kara ve denizlerde en sıcak yıl olarak rekoru elinde bulunduran 2016 yılında, özellikle El Nino kasırgası nedeniyle bu kadar yüksek bir sıcaklığın görüldüğü ifade edildi.

Raporda, "2018’deki hafif düşüş, kısa vadeli doğal değişkenliği muhtemelen yansıtacak olsa da genel göstergelerin, küresel ısınmaya yönelik uzun vadeli bir eğilim ile tutarlı kalması söz konusu." şeklinde bir değerlendirmeye yer verildi.

2019 yılında da Dünya yüzey sıcaklığının artış göstermesini bekleyen uzmanlar, sıcaklıkların 2018’den daha fazla olacağını tahmin ediyor; ancak uzmanlara göre bu yıl, 2016 yılındaki rekor sıcaklıklara ulaşılması beklenmiyor.

Berkeley Earth’ün yanı sıra, ABD Federal Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ile Ulusal Havacılık Uzay Dairesi de önceki yıla ait Dünya yüzey sıcaklığı analiz ve kayıtlarını her yıl Ocak ayında yayımlıyordu. Buna rağmen federal hükümetin kapalı olması nedeniyle bu kurumların ikisi de söz konusu bilgileri henüz paylaşmadı.