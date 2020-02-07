2019'da Steam'de Kaç Saat Oyun Oynandı? Rakamlar Oldukça Şaşırtıcı

Dünyanın en popüler dijital oyun platformu olan Steam'de oyuncuların 2019 yılında kaç saat oyun oynandığı açıklandı.

Steam, 2019'da Kaç Saat Oyun Oynandığını Duyurdu

Milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan Steam, 2019 Yılı Değerlendirmesi isimli paylaşımda bulundu. 2019 yılında Steam'de 21 milyar saat oyun oynandığını açıklayan şirket, Steam Mobile Chat uygulamasının 7 milyondan fazla kez indirildiğini ve günlük ortalama bildirim sayısının 1 milyon olduğu bilgisini paylaştı. Steam Kış İndirimleri boyunca 6.6 milyon çıkartmanın gönderildiği de yine açıklamalar arasında yerini aldı.

Steam tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi: "2018'e kıyasla bu sene Steam mağazasında daha fazla ürün başarıya ulaştı ve bütün yeni çıkışların medyan gelirleri de artış gördü. Steam Atölyesi kullanıcılar arasındaki popülerliğini korudu. Sadece geçtiğimiz sene toplam 4,3 milyon yeni öğe yüklendi."

2019 yılında ayrıca yeni kütüphane kullanıma açıldı. Kütüphanede bulunan tüm oyunlar kolayca ve saniyeler içerisinde bulunabilmekte. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Steam'i cihazınıza indirebilirsiniz. 2019 yılında oynanan oyun saati hakkındaki düşüncelerini yorumlar bölümünden paylaşmayı unutmayın!