2019’un En Değerli Otomotiv Markası Belli Oldu!

Dünyanın en saygın ekonomi dergileri arasında yer alan Forbes, 2019’un en değerli markalarını açıkladı. Tüm endüstrileri kapsayan '2019 Dünyanın En Değerli Markaları' araştırmasına göre, otomotiv sektöründeki en değerli marka Toyota oldu.

Araştırmada, markaların son üç yıldaki kazanımları ve endüstrideki başarıları dikkate alındı. Geçen yılki değerini korumayı başaran Toyota, 44.6 milyar dolarlık marka değeriyle otomotiv sektöründe ilk sırada yer aldı.

2019 yılında dünyanın en değerli otomobil markası seçilen Toyota, 2018 yılındaki başarısını tekrarlamış oldu. Marka, 2018 yılında en yakın rakibinden 1 milyon 300 binden daha fazla satış yapmıştı.

Teknoloji konusunda da öncü bir şirket olan Toyota, geçtiğimiz yıl dünya genelinde 8 milyon 91 bin 277 adetlik satış gerçekleştirerek elde ettiği 'lider marka' ünvanını bu yılki başarısıyla daha da sağlamlaştırdı.

Ticari açıdan en büyük otomotiv firmalarından birisi olan Toyota, aynı zamanda ürettiği araçların çeşitliliği ve güvenilirliği sayesinde dünyanın en çok tercih edilen otomotiv markalarından birisi konumunda bulunuyor. Japonya merkezli dev marka, 1937 yılından bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor.