2019'un Şimdiye Kadar En Çok Satan iPhone Modeli Belli Oldu

Apple’ın çıkardığı her yeni iPhone modeli, hayranları tarafından oldukça beğeniliyor. Geçtiğimiz yıl üç yeni iPhone modeli çıkaran Apple’ın en çok hangi modelinin sattığı ise merak ediliyordu.Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları’nın (CIRP) yayınladığı rapora göre 2019 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satan iPhone modeli iPhone XR oldu.

Geçtiğimiz yıl Apple iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerini piyasaya sunmuştu. Ülkemizde satılan en pahalı telefonlar arasında yer alan bu üç model, iPhone’un en çok satan modelleri olmakla beraber iPhone XR diğer iki modeli açık ara solladı.

2019’un üçüncü çeyreğine bakıldığında iPhone XS, iPhone XS Max ve XR modelleri ABD’deki toplam iPhone satışlarının yüzde 67’sini kapsıyor. Sadece iPhone XR modeline baktığımızda ise toplam satışlar içerisindeki payının yüzde 48 olduğunu görüyoruz.

iPhone XR ülkemizde 7400 TL civarına satılırken ABD’de ise 749 dolara satılıyor. ABD’de nispeten uygun bir fiyata satılan iPhone’un, önümüzdeki eylül ayında yeni modelleri piyasaya çıktıktan sonra eski modellerinin fiyatlarının ucuzlayıp ucuzlamayacağı ise bilinmiyor.