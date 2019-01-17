2019 Yılı Telsiz Ücret Tarifeleri Belli Oldu

Bilgi ve İletişim Kurumu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca her yıl belirlenen telsiz ücret tarifelerini bugün duyurdu. "Telekomünikasyon hizmeti için devlete ödenmesi gereken tutar" olarak tanımlanan tarifelerde bu yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranında artış sağlandı.

Sizler için derlediğimiz yeni telsiz tarife fiyatları şöyle;

Alınan kurul kararınca, mobil telsiz ruhsatname ücretleri 52,05, tekrarlayıcı telsiz ruhsatname ücretleri 260,35, sabit telsiz ruhsatname ücretleri ise 130,18 liraya yükseldi.

ücretleri 52,05, tekrarlayıcı telsiz ruhsatname ücretleri 260,35, sabit telsiz ruhsatname ücretleri ise 130,18 liraya yükseldi. Bir noktadan birçok noktaya erişim sistemi ruhsatname ücretleri, her baz istasyonu için 260,35, sistemdeki her abone için de 26,06 lira olarak belirlendi.

için 260,35, sistemdeki her abone için de 26,06 lira olarak belirlendi. Bu yıl için telsiz kullanım ücretleri de LF, MF ve HF karasal sistemleri için 260,35 lira olurken VHF, UHF ve SHF karasal telsiz sistemleri için 26,06 ile 104,14 lira arasında uygulanacak.

Mobil cep telefonu abonelerine ait telsiz ruhsatname ve kullanma ücretleri bu yıl 27,86 lira olarak belirlendi. Uydu yayın ve haberleşme altyapı sistemlerinden alınan telsiz ruhsatname ve kullanma ücretleri de aynı oranda artırılarak sabit ana yer istasyonları için 2 bin 603,51, uydu mobil telsiz telefon aboneleri için 39,05 lira olarak tespit edildi.

Açıklanan fiyatlara detaylı olarak btk.gov.tr/telsiz-ucret-tarifesi adresinden ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Sizler yeni açıklanan fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!