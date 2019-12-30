2019 Yılının En Çok Reklam Verilen Sosyal Medya Platformları

2019 yılında en çok reklam verilen sosyal medya platformu Instagram oldu. Pek çok kişi İnstagram ve Facebook platformlarını birlikte düşünürken, veriler pek de o yönde değil. Özellikle 2018 ve 2019 yılları içerisinde Instagram platformunda etkileşimin artmasıyla birlikte, Facebook için hem etkileşim oranları azaldı hem de reklam verme oranı düşüşe geçti.

Teknolojinin hayatımızın merkezi olmasıyla birlikte, e-ticaret siteleri de hızla artış gösterdi. E-ticaret kanalıyla satış yapan firmaların, müşterilerine kolayca ulaşabildikleri en aktif platform ise Instagram reklamları oldu.

Moda ve Güzellik Sektörleri Başı Çekiyor

Instagram platformunda en çok reklam veren sektörlerin başında moda ve güzellik geliyor. Kullanıcılar, firmaların internet sitelerine girip alışveriş yapmak yerine, Instagram ya da Facebook kanallarından alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Araştırmacılar 2020 yılında, kullanıcıların Facebook ve Instagram üzerinden alışveriş yapma oranlarının artmasını ve buna bağlı olarak da firmaların sosyal medya platformlarına reklam verme oranlarının artmasını bekliyor.

Aynı zamanda video içeriklerinde de artış beklediklerini açıklayan araştırmacılar. Facebook platformunun, hareketli eklentiler ve yeni özellikler üzerine çalışmalar yaptığını hatırlatıyor.