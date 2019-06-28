2019 Yılının En İyi Telefonu Bakın Hangisi Oldu!

Akıllı telefon camiası son 5 yılda çok ciddi bir artış gösterdi. Neredeyse bütün teknoloji devlerinin akıllı telefon işi içinde olduğunu söylemek mümkün ve her çıkan telefon bir öncekini büyük oranda geride bırakabiliyor. Son olarak 2019 yılının en iyi telefonu, Mobile World Congress Şangay’da bir etkinlik düzenleyen GSMA tarafından seçildi. İşte haberimizin detayları.

Kullanıcılar genellikle bir cep telefonunu değerlendirdiğinde, her seferinde farklı bir alana yönlelirler. Örneğin sosyal medyanın büyük oranda ön plana çıkması ile birlikte, cep telefonlarında kamera daha önemli olmaya başladı. Bundan 2 yıl önce ise işletim sistemlerinin sunduğu donanımsal özellikler daha önemliydi. Bu yıl, kamerası iyi olan bir model yarışı önde bitirdi.

2019 yılının en iyi telefonu Huawei’den

Google gibi şirketlerin ambargosuna takılmadan donanımsal özelliklerini genişletmeye devam eden Huawei şirketi, bu yıla damgasını vurdu. 2019 yılının en iyi telefonu Huawei P30 serisi seçildi.

Huawei P30 ve P30 Pro modelleri, daha çok kameralar yönünden beğeniliyordu. Diğer şirketler gibi sadece yazılımsal veya donanımsal kamera özelliklerine takılmayan Huawei; hem yazılım hem de donanım açısından üst düzey bir performans sergiledi.

7nm Kirin 980 SoC işlemci, 40MP arka kamera ve 32MP ön kamera Huawei P30 modelinin en belirgin özelliği oldu. 10 milyon P30’u sadece 85 günde sattıklarını ifade eden Huawei yetkilileri, P20 serisinin satışında bu rakamın 62 gün daha geç gerçekleştiğini söylediler.

Tüm ambargoya rağmen Huawei şirketinin bu başarısı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.