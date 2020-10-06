2020'nin En Çok Kazanan Kadın Oyuncuları Belli Oldu

Forbes, 2020'nin en çok kazanan kadın oyuncuları açıkladı. Forbes tarafından hazırlanan listenin başında Sofia Vergara yer aldı. Peki, Forbes tarafından yayımlanan 2020 yılında en çok kazanan oyuncular listesinde başka hangi isimlere yer verildi? Forbes'ın yayımladığı listeye göre bu yıl en çok kazanananlar listesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

2020'nin En Çok Kazanan Kadın Oyuncular Listesi

Forbes, geçtiğimiz aylarda 2020 yılının en çok kazanan aktörlerini yayımlamıştı. Forbes tarafından yayımlanan listenin ilk sırasında 87,5 milyon dolar kazanan Dwayne Johnson yer almıştı. Geçtiğimiz aylarda Haziran 2010 ile Haziran 2020 tarihleri arasında en çok kazanan aktörleri açıklayan Forbes bu sefer 2020 yılında en çok kazanan kadın oyuncular listesini yayımladı.

Forbes tarafından yayımlanan listenin ilk sırasında Sofia Vergara yer aldı. Modern Family ve America’s Got Talent ile tanınan oyuncu, Forbes tarafından yayımlanan listeye göre 43 milyon dolar kazandı. Vergara'nın kazancı, 2020'nin en çok kazanan aktörleri listesinin başında yer alan Dwayne Johnson'un 87,5 milyon dolar kazancının yarısına denk geliyor.

2020 yılının en çok kazananlar listesinin ikinci sırasında ise Angelina Jolie yer alıyor. Forbes tarafından paylaşılan listenin ikinci sırasında yer alan isim 35,5 milyon dolar kazancı ile bu yıl en çok kazanan oyunculardan biri haline geliyor. Oyuncunun gelirinin büyük bir kısmını ise 200 milyon dolarlık bütçesi olan Marvel filmi The Eternals'daki başrolü oluşturuyor.

Listenin üçüncü sırasında Wonder Woman 1984 ile yaklaşık olarak 20 milyon dolar kazanan Gal Gadot isimli oyuncu yer alıyor. Oyuncunun gelirinin büyük bir kısmını oluşturan başka bir film ise Red Notice oldu. Gadot, bu yıl toplamda 31,5 milyon dolar kazançla listenin üçüncü sırasına yerleşti.

Forbes tarafından paylaşılan listedeki diğer isimler şu şekilde:

• Melissa McCarthy: 25 Milyon Dolar

• Meryl Streep: 24 Milyon Dolar

• Emily Blunt: 22,5 Milyon Dolar

• Nicole Kidman: 22 Milyon Dolar

• Ellen Pompeo: 19 Milyon Dolar

• Elisabeth Moss: 16 Milyon Dolar

• Viola Davis: 15,5 Milyon Dolar