2020'nin İlk Yarısında En Çok Satan Akıllı Telefon Belli Oldu

2020'nin ilk yarısında en çok satılan akıllı telefon modeli hangisi? Akıllı telefon satışları ne durumda? İşte 2020'nin ilk yarısında en çok satılan akıllı telefon modeli.

2020'nin İlk Yarısında En Çok iPhone 11 Satıldı

MacRumors'un aktardığı Omdia'nın akıllı telefon pazarı takip raporuna göre, Apple bu yıl tahmini 37,7 milyon birim iPhone 11‌ sattı. Bu rakam geçen yılın en çok satan modeli olan iPhone XR'den 10,8 milyon daha fazla.

2020'nin ilk yarısında en popüler ikinci telefon Samsung Galaxy A51 oldu. A51 11.4 milyon adet satıldı. Xiaomi'nin Redmi Note 8 11 milyon adet ve Redmi Note 8 Pro 10.2 milyon adet satıldı. Hemen aşağıda yer alan görselden detaylara bakabilirsiniz.