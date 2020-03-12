2020'nin En İyi Oyuncu Telefonu Nubia Red Magic 5G Özellikleri ve Fiyatı

Nubia Red Magic 5G oyuncu telefonu Çin’de duyuruldu. Nubia’nın yeni oyun akıllı telefonu, 144Hz yenileme hızına sahip ekran, aktif sıvı soğutma, gövdeye yerleşik tetik tuşları, 16GB RAM ve daha etkileyici birçok özellikle geliyor. Nubia Red Magic 5G özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Nubia’nın oyuncu telefonu Red Magic 5G, resmi olarak duyuruldu. Mobil oyunculara özel tasarlanan akıllı telefon, donanımının yanı sıra tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Nubia Red Magic 5G, çok renkli ve çizgilerin kullanıldığı çarpıcı bir gövdeye sahip. Siber Neon, Demir Adam’dan esinlenen Mars Kırmızısı ve klasik Hacker Siyahı renklerinin hepsi çekici. Ayrıca dahili soğutma fanının nasıl çalıştığını göreceğiniz şeffaf bir model mevcut.

Nubia Red Magic 5G Özellikleri

Telefonun teknik özelliklerine gelecek olursak Red Magic 5G, 144Hz yenileme hızına sahip ilk telefon olma özelliğini taşıyor. 6.65 inç 2340 x 1080 çözünürlüğe çıkabilen AMOLED ekran bizlere bakıyor. Ekranda çentik veya delik bulunmuyor. Ekranın üstünde ve altında oldukça ince bir çerçeve mevcut. Parmak izi okuyucu ekrana gömülü. Ekran ayrıca mavi ışık koruması için TUV Rheinland sertifikasına sahip. Snapdragon 865 işlemci, Adreno 650 grafik işlemci, yüksek yenileme hızına sahip ekran ve 340Hz dokunmatik örnekleme oranıyla birlikte en iyi oyun deneyimini sunuyor. Nubia, yüksek yenileme hızı deneyiminin oyunlarla sınırlı olmadığını, tarayıcılar, sohbet uygulamaları ve sosyal medya uygulamaları dahil diğer uygulamalarda da aynı deneyimini yaşattığını belirtti.

16GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.0 depolama ile gelen telefonun arkasında üç kamera bizleri karşılıyor. Ana sensör 64MP Sony IMX686 kamera, diğer iki sensör 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera. Önde selfie’ler için 8MP kamera mevcut. Telefonun gövdesinde iki adet dokunmatik kontrol butonu bulunuyor. Nubia, bu butonların 300Hz basınç hassasiyetine sahip olduğunu söylüyor. Telefonun sol tarafında 7 temas pini bulunuyor. Bu pinler bağlandığında şarj etmenizi, kulaklıkları bağlamanızı ve aynı zamanda ağ kablosu bağlamanızı sağlayan bir dock için. Telefon ICE 3.0 olarak adlandırılan çift soğutma teknolojisine sahip. Bu, hava soğutma ile sıvı soğutma karışımı bir teknoloji. İşlemcinin sıcaklığını 18 dereceye kadar düşürebilen, maksimum 15000 RPM hıza sahip bir soğutma fanı mevcut. Nubia, soğutma fanı için hava kanalı alanının önceki nesle kıyasla yüzde 56’ya kadar artırıldığını söylüyor. L şeklinde soğutma borusu, termal jel, çok katmanlı grafit ve yüksek iletkenliğe sahip bakır folyoya sahip bir sıvı soğutma sistemi de var.

Telefon, n41, n78 ve n79 SA ve NSA bantlarını destekliyor. Çift SIM dsteği olsa da sadece birinci SIM yuvasında 5G’yi kullanabiliyorsunuz. Wi-Fi 6 ve çift frekanslı GPS de mevcut. DTS X Ultra özellikli stereo hoparlörler ve üstte ses jakı bulunduran telefona 4500 mAh batarya güç veriyor. Pil, 55W (10A yüksek akım) hava soğutmalı turbo hızlı şarj desteğine sahip. Telefonun şarj cihazı PPS hızlı şarjın yanı sıra Quick Charge 4.0 ve Power Delivery 3.0’ı destekliyor. Telefon, şarj olurken kolayca oyun oynamanızı sağlayan dirsek şeklinde hızlı şarj kablosuyla birlikte geliyor.

Nubia Red Magic 5G Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Red Magic OS Cyber Edition ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle gelen telefonun farklı bellek ve depolama seçenekleri bulunuyor. 8GB RAM + 128GB depolama modeli 541 dolar, 12GB RAM + 128GB depolama modeli 584 dolar, 12GB RAM + 256GB depolama modeli 627 dolar, 16GB RAM ve 256GB depolama modeli 712 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Cyber Neon, Mars Red ve Hacker Black renk seçenekleri bulunuyor. Şeffaf model olan Transparent Edition, 12GB RAM + 256GB depolama ve 16GB RAM + 256GB depolama ile geliyor. Fiyat sırasıyla 655 dolar, 740 dolar. Ön sipariş bugün başlayacak, 19 Mart’ta satışa çıkacak.