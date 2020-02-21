2020 Yılında E-İhracat Pazarı 1 Trilyon Dolar'ı Aşacak

Dünya e-ihracat pazarının bu yıl epey bir büyümesi bekleniyor. Açıklamalara göre e-ihracat pazarı bu yıl 1 Trilyon Dolar'ı aşacak.

Dünya'da e-ticaret her geçen gün gelişiyor. İnternetten alışveriş herkes tarafından kullanılırken pazar payı da gün geçtikçe artıyor. World E-Commerce Forum Başkan Vekili Çağdaş Yeşilbağ, bu sene e-ihracat pazarının 1 Trilyon Dolar'ı aşacağını belirtti.

Eskişehir Sanayi Odası ve Anadolu Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşen İç Anadolu E-İhracat Konferansı, Eskişehir Valiliği'nin himayesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Etklinlikte ilk açıklamalardan birisini yapan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak dijital sektörde dönüşümün hız kazandığını belirtti.

Bugün dünyadaki büyük şirketlerin cirolarının büyük bölümünün e-ticaret'ten ve e-ihracat'tan geldiğini belirten Eskişehir Valisi, Türkiye'nin durumuna göre yeni adımlar atılacağını söyledi. Eskişehir'in de e-ihracat payının artırılması gerektiğini söyleyen Vali Çakacak, dünyada alışverişin e-ticarete kaydığını ve bu hıza yetişemeyenlerin yok olacağını belirtti. Konu ile alakalı Çağdaş Yeşilbağ şu açıklamaları yaptı:

"Dünya genelinde perakende e-ticaret satışlarının 2020 yılında 4,5 trilyon dolar olması, e-ihracat pazarının da 1 trilyon dolara ulaşması hatta aşması bekleniyor. KOBİ'lerimizin ve firmalarımızın ülkemiz ekonomisinin katma değerini ve rekabet gücünü artırmak için dijital dönüşüm sürecine hızlı bir şekilde entegre olmasını sağlamak zorundayız. Dijital değişime ayak uydurabilmek için de doğru adımlar atmalı, doğru yerden başlamalıyız. Sanayisi ve sanayicileriyle,

stratejik konumu ve çalışkan insanlarıyla tanıdığımız Eskişehir'in İç Anadolu'da e-ihracatta başı çekmesini umut ediyoruz."

Tüm dünya gibi Türkiye de e-ticaret anlamında elinden gelenin en iyisini yapıyor ve yapmaya devam edecektir. Dünyada bu kadar yaygın olan bir sistemin nimetlerinden faydalanmak ülkemiz adına gerçekten önemli bir durum. Bakalım 2020 yılında Türkiye'de e-ticaret'te ne gibi gelişmeler kaydedilecek.