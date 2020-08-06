2020 YKS Tercihleri Nasıl Yapılır? YKS Tercihleri Başladı!

2020 YKS tercihleri başladı. Peki 2020 YKS tercihleri nasıl yapılır? Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği üniversite tercihleri başladı. İşte " 2020 YKS tercihleri nasıl yapılır? " sorusunun yanıtı ve bilmeniz gerekenler.

2020 YKS Tercihleri Başladı: YKS'de Kaç Tercih Yapılabiliyor?

ÖYSM tarafından yapılan açıklamada 2020 YKS tercihleri hakkında şu cümlelere yer verildi:

"Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir."

2020 YKS tercih ekranına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Adaylar 24 üniversite tercihi yapabilmekte. ÖSYM'nin yayınladığı 2020 YKS tercih kılavuzunda puan türlerine göre tüm üniversitelerin, bölümlerinin kontenjan ve taban-tavan puanları yer almakta.

2020 YKS tercih kılavuzuna burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.