2023'ün İlk Çeyreğinde En Çok Satan Telefon Belli Oldu!

Samsung, 2023'ün ilk üç ayının küresel akıllı telefon sevkiyatlarında Apple'ı geride bırakmayı başarmış olabilir ancak birçok önemli açıdan iPhone'lar bu yılın açılış çeyreğinde mobil endüstrinin en büyük kazananı olmayı başardı.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ilk çeyrekteki telefon satış rakamlarını artıramamış olsa da dünya çapındaki düşüşü, özellikle diğer en iyi satıcıların performansının aksine pek de problem yaratmamışa benziyor.

iPhone 14 Pro Max Satışlarda Zirvede

Apple, Çin ve Batı Avrupa gibi kilit pazarlarda da oldukça iyi bir satış performans sergiledi. iPhone 14 Pro Max, 500$+ akıllı telefonlar söz konusu olduğunda 2023 yılının ilk çeyrek grafiğini domine etti ve onu iPhone 14 Pro, iPhone 14 ve iPhone 13 takip etti.

Standart iPhone 13'ün 2022'nin genel olarak en çok satan akıllı telefonu olduğu ve onu Pro Max kardeşinin büyük bir farkla takip ettiği göz önüne alındığında, hem iPhone 14 Pro Max hem de 14 Pro'nun "standart" versiyonları geride bıraktığını görmek de dikkat çekici. Yılın geri kalanı böyle geçerse Apple kesinlikle rekor kıran kârlara ulaşabilir.

Samsung Listeyi Domine Ediyor

iPhone 14 Plus, iPhone 13 mini'ye göre açıkça bir gelişme göstererek Galaxy S23'ü geride bırakırken beşinci sırayı S23 Ultra'ya kaptırmış durumda. Bu Samsung için pek zafer sayılmayabilir ancak şirket S23 Plus, Z Flip 4, S22 ve S21 FE 5G'nin de bu ilk 15 listesine girdiğini görmekten nispeten memnun olmalı.

Peki sizin 2023'ün ilk çeyreğindeki favori telefonunuz hangisiydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.