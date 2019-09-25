2.1 Milyon Dolarlık 'Rimac'ın Çarpışma Testlerine Göz Atıyoruz

2.1 milyon dolarlık bir süper otomobil üretmiş olsaydınız, muhtemelen yapacağınız ilk şey onu bir duvara çarptırmak olmazdı. Ancak Hırvat otomobil üreticisi Rimac Automobili, tamamen elektrikli C_Two adlı modeli için tam da bunu yapıyor, hem de birden fazla kez.

C_Two’nun tüm yollarda yasal olarak kullanılabilmesi için öncelikle bazı çarpışma testlerini başarıyla geçmesi gerekiyor (diğer çoğu otomobil gibi). Ancak burada sıradan otomobillere göre bazı farklılıklar bulunuyor. İlk olarak bu 2.1 milyon dolar değerinde bir otomobil olduğu için çarpışma testlerinde hurdaya dönen her bir prototip otomobil büyük miktarda para kaybı demek oluyor. Hatta Rimac Automobili CEO’su Mate Rimac, testlerde kullanılan prototip otomobillerin maliyetlerinin normalinden daha da fazla olduğunu söylüyor.

Volkswagen ve Toyota gibi otomotiv devleri için çarpışma testleri, sürekli olarak tekrarladıkları alışıldık testlerdir. Ancak Rimac gibi daha küçük çaplı otomobil firmaları için bu büyük bir olaydır. İşte bu sebeple Rimac, söz konusu testleri doğru bir şekilde yapabilmek için hem simülatörde hem de gerçekte çok büyük bir çaba sarf ediyor.

Şirket tüm bu süreci bir videoya alarak belgelemiş durumda. Videoda prototip otomobilin farklı açılardan çeşitli şekillerde darbeler aldığı ve duvarlara çarptığı görülüyor. Rimac Automobili’nin de belirttiği gibi, bazı izleyeciler belki içeriği rahatsız edici bulabilir (muhtemelen The Grand Tour adlı otomobil programının bir bölümündeki Rimac’ın önceki modeli Concept One’ın kazasından daha rahatsız edici değil).

Son olarak C_Two adlı bu elektrikli süper otomobilin bazı teknik özelliklerinden bahsedelim. 1.914 beygir gücüyle gelen bu otomobil 0-100 km/s hızlanmasını sadece 1.85 saniyede tamamlıyor. Aracın maksimum hızının ise 412 km/s olduğu belirtiliyor. 650 km’lik menzil sunan tamamen elektrikli C_Two’dan sadece 150 adet üretileceği ve teslimatların önümüzdeki yıldan itibaren başlayacağı ifade ediliyor.