3 Milyar Liralık Vergi Ödemesi Kredi Kartlarıyla Yapıldı

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı rapora göre, Ocak ayında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin aralarında bulunduğu kamu/vergi ödemelerinin yarısından fazlası internetten yapıldı.

62 milyon 700 bin kredi kartı ve 133 milyon 300 bin adet banka kartı ile Avrupa'da en fazla karta sahip ülkede konumunda olan Türkiye, 2 milyon 400 bin adet kabul noktası ile Avrupa’da en fazla terminale sahip İtalya’nın önünde yer alıyor.

Kredi kartı çılgınlığının had safhaya ulaşması elbette toplam ödeme miktarını da inanılmaz boyutlara çıkardı. Öyle ki, 2017 yılı ocak ayında 49 milyar 900 milyon TL olan kartlı ödeme tutarı 2018 Ocak tarihi itibarıyla yüzde 22 artışla 60 milyar 700 milyon TL’ye çıktı.

İnternet teknolojilerinin gelişmelesiyle birlikte internet üzerinden yapılan kartlı ödemeler de Ocak ayında MTV ödemelerinin de etkisiyle 10 milyar TL'yi geçti. Ocak ayında kartlarla 3,3 milyar TL kamu/vergi ödemesi yapılırken ödemelerin yarısından fazlası internetten yapıldı.

2017 yılında kartlı ödemede en fazla rağbet gören sektörlerden biri de kamu-vergi ödemeleri oldu. Vatandaş kartlarla toplamda 3 milyar 300 milyon TL’lik MTV ödemesi gerçekleştirdi. Bu ödemenin 1 milyar 900 milyon TL’si ise internetten yapıldı.