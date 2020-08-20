30 Gün Bedava Netflix Kampanyası Geri Geldi! İşte Detaylar

Geçtiğimiz aylarda kaldırılan 30 gün bedava Netflix kampanyası yeniden yapılmaya başlandı. Daha önce siteye hiç kayıt olmamış kullanıcılar 30 gün bedava Netflix kampanyasından yararlanabiliyor. Netflix 1 ay ücretsiz deneme nasıl yapılır? İşte detaylar.

Netflix 1 Ay Ücretsiz Deneme Nasıl Yapılır?

Netflix.com adresini ziyaret ettiğinizde karşınıza 30 gün ücretsiz deneyin şeklinde bir mesaj çıkacak ve e-posta adresinizi girmeniz istenecek. Bu alana e-posta adresinizi girdikten sonra kampanyadan faydalanabilmektesiniz.

Netflix.com adresine girdiğinizde karşınıza 30 gün ücretsiz deneme yerine 0,20 TL'ye 1 ay deneyin, 1,99 TL karşılığında 30 gün deneyin veya 8,99 TL'ye deneyin şeklinde mesajlar da çıkabilmekte. 30 gün ücretsiz deneyin kampanyası rastgele olarak kullanıcıların karşısına çıkmakta.

Netflix 30 Gün Deneme Kampanyası

Siz siteye girdiğinizde 30 günlük kullanım için 0,20 TL, 1,99 TL veya 8,99 TL gibi bir ücret ödemeniz istenebilir. Farklı tarayıcılar üzerinden Netflix.com adresine giriş yaparak 30 gün ücretsiz deneyin kampanyasına ulaşabilirsiniz.

Sizler Netflix'in yaptığı kampanya hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümüden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!