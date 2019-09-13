360 Bin 'Ford' Geri Çağırılıyor!

Amerikan otomotiv devi Ford, orta ölçekli SUV modeli Explorer’daki bir koltuk problemi nedeniyle 360 bin adet aracını geri çağırıyor.

Zaman zaman otomotiv markalarının çok küçük ölçekli sorunlar ve ufak detaylar için bile araçlarını geri çağırdığına şahit oluyoruz. Sağlamlığıyla tanınan Ford da benzer bir sebeple Explorer adlı orta ölçekli SUV modellerini geri çağırma kararı aldı.

31 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgilere göre bu geri çağırmaya, Explorer’ın koltuklarının çerçevesindeki keskinlik sebep oldu. Hatta koltuklardaki keskinlik sorunu nedeniyle 31 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Söz konusu geri çağırma operasyonun, sadece elektrikli koltuklara sahip olan 2017 model Explorer'lar için geçerli olduğu ifade edildi.

Geri çağrılan otomobillerin hepsinin 13 şubat 2016 ile 25 ekim 2017 tarihleri arasında Şikago’daki tesiste üretildiği belirtiliyor.

Bu durumdan etkilenen araçların 311 bin 907 adedinin Amerika’da, 23 bin 380 adedinin Kanada’da, 3 bin 45 adedinin de Meksika’da bulunduğu açıklandı.