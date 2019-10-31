400,000 TL Fiyata Sahip iPhone 11 Pro Başınızı Döndürebilir!

Biraz para biriktirdiniz ve bir akıllı telefon almayı planlıyorsunuz, güzel. İşte karşınızda 400,000 TL fiyat etiketine sahip Apple iPhone 11 Pro!

Bu arada fiyat 64 GB için geçerli.

70,000 Dolardan Başlıyor

Cömert ve mütevazi kılıfları ile tanınan Caviar tarafından tanıtılan iPhone 11 Pro Discovery Solarius, yaklaşık yarım kilo ağırlığında 750 parça altın ile işlenmiş bir yapıya sahip. Arka kasanın tam merkezinde çalışan bir saat yapısı barındıran tasarımın saat 12 yönünde (muhtemelen oldukça pahalı) sarı elmas bulunuyor.

Tasarımda yapılan her şey "Güneş'in gezegenimize sunduğu sonsuz yaşamı sembolize etmek" anlamı taşıyordu. Ancak kabul edelim ki bununla ilgilenecek pek fazla kişi yok.

Arka tarafta yapılan o süslemelerin dışında söz konusu modelin tercihe bağlı olarak standart bir iPhone 11 Pro ya da iPhone 11 Pro Max olduğunu belirtelim. İşte depolama ve model seçeneklerine göre bu varyasyonların fiyatları: