440 Milyon Kuruluma Sahip 238 Uygulaması, Telefonları Kullanılamaz Hale Getirdi

Geçtiğimiz günlerde BeiTaAd isimli adware'in, Google Play Mağazası'ndaki 238 uygulamaya gizli bir şekilde yerleştirildiği ortaya çıktı. 440 milyondan fazla kuruluma sahip olan bu uygulamalar, kullanıcılar için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Öyle ki Google onaylı bu uygulamalar yüzünden pek çok kişinin telefonu kullanılamaz hale geldi.

Mobil güvenlik alanında çalışan Lookout şirketinin açıklamalarına göre BeiTaAd isimli adware, Touchpal gibi 237 farklı uygulamayla birlikte telefona gizlice bir eklenti olarak yerleşiyordu. Bu 238 uygulamanın hepsi de Çin merkezli CooTek şirketi tarafından piyasaya sunuluyordu. İşin kötü yanı Android kullanıcıları bu zararlı uygulamaları 24 saat ile 2 hafta arası bir süreç içerisinde fark etmek mümkün değildi. Bu süre geçtikten sonra ise BeiTaAd uygulama dışı reklamlar göstermeye başlarken telefonun ekranı kapalı bile olsa bu reklamlar ekranda görünüyor, ses ve video olarak da günün farklı zamanlarında ortaya çıkıyordu.

Telefonu kullanılamaz hale getiren BeiTaAd eklentisinden şikayetçi olanlardan biri, eşinin telefonunda olur olmadık zamanlarda, telefonla konuşurken veya alarm çalarken hatta telefonda başka şeylerle uğraşırken bile bu reklamların ortaya çıktığını söylüyor. Bu durum da telefonu neredeyse kullanılamaz hale getiriyor.

Bu zararlı uygulamalar Google Play’den kaldırılmış ya da güncellenmiş olsa da CooTek’in hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alıp almayacağı ise bilinmiyor. Yaklaşık 7 aydır kullanıcıları etkilediği düşünülen BeiTaAd'den sonra Google Play'de bu tarz başka uygulamaların olup olmadığı ise akıllarda bir soru işareti bırakıyor.