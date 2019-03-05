48MP Ana Kameralı Honor 20’ye İlk Bakış!

Huawei çatısı altında faaliyet gösteren Çinli akıllı telefon üreticisi Honor'un yeni amiral gemisi Honor 20 kendini gösterdi. 48 megapiksel ana kamerasıyla öne çıkan cihaz, 2019’un en iddialı telefonlarından bir tanesi.

Son dönemde çıkardığı telefonlarla piyasadaki konumunu iyiden iyiye güçlendiren Honor, yeni amiral gemisi modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Samsung, Huawei ve Apple’ın başını çektiği piyasada iyi bir alternatif olmayı başaran Çinli şirket, Honor 20’den oldukça ümitli.

Çin merkezli blog sitesi Weibo, şirketin yeni amiral gemisine dair ayrıntıları okuyucularla paylaştı.

Honor 20 Kullanıcılara Neler Sunacak?

Honor 20, geçen yıl tanıtılan Honor 10’da olduğu gibi yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Weibo ’nun paylaştığı render’da, telefonunun sağında güç ve ses düğmelerini, alt kısımda ise şarj portu ve kulaklık girişini görüyoruz.

Render’da dikkat çeken en önemli ayrıntılardan bir tanesi de, cihazın arkasında herhangi bir parmak izi sensörünün bulunmaması. Dolayısıyla, Honor 20’nin son dönemde birçok telefonda gördüğümüz ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olması oldukça muhtemel. Cihazda ayrıca yüz tanıma teknolojisinin olacağı bilgisini de araya sıkıştıralım.

Honor 20’nin üçlü kamera sistemi, 48MP + 20MP + 8MP çözünürlüğündeki sensörlerden oluşuyor.

Gücünü Huawei imzalı Kirin 980 yonga setinden alan cihaz, 6GB / 8GB RAM, 128GB / 256GB depolama alanı seçenekleriyle sunulacak. 3.650mAh bataryası olan Honor 20, kutusundan Android Pie tabanlı MIUI 9.0 ile çıkacak.

Sızdırılan bilgilere göre Honor 20’nin üç farklı versiyonu olacak. Cihazın fiyatlandırması ise şu şekilde:

6GB RAM ve 128GB depolama için 447 dolar, 8GB RAM ve 128GB depolama için 507 dolar ve 8GB RAM ve 256GB depolama için de 566 dolar.