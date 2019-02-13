500px, 2018’de Hack Saldırısına Uğradığını Açıkladı

Dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım topluluklarından 500px, salı günü yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yaz tüm kullanıcıların kişisel bilgilerinin açığa çıktığı bir sistem ihlali keşfettiklerini söyledi.

Kullanıcıların isim ve soyisimleri, doğum tarihleri, 500px kullanıcı adları, e-posta adresleri ve şifreleri gibi kişisel verilerinin açığa çıktığını söyleyen 500px, platforma 5 Temmuz 2018 tarihinden önce kaydolan tüm kullanıcıların ihlalden etkilendiğini bildirdi.

Mühendislerin platformu yakından takip ettiğini belirten şirket, söz konusu hack olayının tekrarlandığına dair hiçbir kanıt bulamadıklarını söyledi. Kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin güvende olduğunu ifade eden 500px, önem olarak tüm kullanıcıların hesap şifrelerini sıfırlamalarını tavsiye etti.

Hack olayının, 500px’in 2014’ten beri verdiği lisans hizmetini sonlandırdığı dönemde gerçekleştiği görülüyor. Şirket, kullanıcıların fotoğraflarını platform üzerinde lisanslamasına ve satmasına imkan tanıyordu.

Temmuz ayında Getty ile anlaşma yaptığını duyuran 500px, artık platformda yer alan tüm fotoğrafların sadece Getty Images üzerinden satın alınabileceğini açıklamıştı.

500px’in dünya çapında 13 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.