5.4 inç iPhone 12 Ekranı Sızdırıldı: iPhone 12 Özellikleri Nasıl Olacak?

Apple'ın yeni tanıtacağı iPhone modelleri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son gelen sızıntı ile 5.4 inç iPhone 12 ekranı belli oldu. İşte 5.4 inç iPhone ekranı hakkında gelen sızıntı.

5.4 inç iPhone 12 Ekranı Ortaya Çıktı

5G bağlantı teknolojisini desteklemesi beklenen iPhone 12 hakkında detaylar geliyor. 5.4 inç iPhone 12 ekranı Seekdevice isimli internet sitesi tarafından sızdırıldı. Hemen aşağıdan iPhone 12 ekranına bakabilirsiniz.

iPhone 12 kutusundan kulaklık ve şarj adaptörünün çıkmayacağı da bu söylentiler arasında yer almakta. iPhone 12 üretim maliyetlerinin 5G desteği nedeniyle önemli ölçüde artacağı ancak Apple'ın yeni modelleri iPhone 11 serisine benzer bir fiyattan satacağı konuşulmakta.

Sızıntılara göre Apple, 8 Eylül 2020 tarihinde düzenleyeceği çevrim içi etkinlikle birlikte yeni modellerini tüketicilerle buluşturacak. iPhone 12'nin gücünü A14 yonga setinden alacağı, 12MP ana + 12MP ultra geniş açı arka kameralara sahip olacağı söyleniyor.

Sizler iPhone 12 kutusu hakkında gelen sızıntı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!