5G Destekli Oppo Reno 3 Vitality Edition Ortaya Çıktı

Oppo'nun yeni telefon modellerinden birisi olan Reno 3, yeni bir versiyona sahip oldu. İşte karşınızda Oppo Reno 3 Vitality Edition!

Çinli telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz yılın son aylarında Reno 3 adında oldukça fazla dikkat çeken bir model tanıtmıştı. Ancak bu telefon Şubat ayına gelmemize rağmen yeni yeni satışa sunuluyor. Tam bu sırada ise Oppo, cihaza yeni bir versiyon ekleyerek Oppo Reno 3 Vitality Edition'ı karşımıza çıkarıyor.

Orta segmente hitap edecek olan Oppo Reno 3 Vitality Edition, diğer modelden farklı olarak Snapdragon 765 yona seti ile beraber geliyor. Bu işlemci yeni akıllı telefonu, Reno 3 modelinde yer alan işlemciden daha hızlı, Reno 3 Pro'dan ise daha yavaş kılıyor. Tabii bu yonga seti sayesinde cihaz 5G bağlantı desteğine de sahip olacak.

8GB RAM bellek ile gelmesi beklenen cihaz, 128GB depolama alanına da sahip olacak. Arka kısmında dörtlü bir kamera grubunu taşıyan Vitality Edition, Reno 3 modelinde 64MP olan ana kameraya sahip değil. Onun yerine cihazda 48MP'lik bir ana kamera mevcut. Yine 8MP'lik ultra geniş açılı kamera, 2MP'lik portre lensi ve 2MP'lik monochrome sensörü kamera grubuna dahil. Ön kısımda ise 32MP'lik bir ön kamera yer alacak.

Ön kısım demişken cihazda 6.4 inç büyüklüğünde Full HD+ kalitesinde Super AMOLED bir ekran yer alıyor. Bu ekran üzerinde parmak izi sensörü de kullanıcılar ile buluşuyor. Cihazın renk seçenekleri ise Ay Işığı Siyah, Gökyüzü Aynası Beyaz ve Flama Altın olarak belirlenmiş. Batarya kısmında 4025mAh'lik bir pil bizi karşılarken; bu pil hızlı şarj desteği de sunuyor. Cihazın fiyatının ise 430 Dolar olması bekleniyor.