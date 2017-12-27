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  4. 6 Yaşında ama Instagram'da 670 bin Takipçisi Var

6 Yaşında ama Instagram'da 670 bin Takipçisi Var

6 Yaşında Olmasına Rağmen Instagram'da 670 bin Takipçisi Var
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Sosyal Medya
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Sizce en erken kaç yaşında sosyal medya fenomeni olunur? Eğer Ben Hampton'ı hesaba katarsak sadece 6! ABD'de yaşayan Ben Hampton adındaki çocuk, yaşıtlarının oyuncaklarla vakit geçirdiği ya da tek dertlerinin arkadaşlarıyla takılmak olduğu bir dönemde, Instagram'da 670 bin takipçiye ulaşarak dünyanın en küçük Instagram fenomeni olmayı başardı.

 

Peki, nasıl oluyor da 6 yaşındaki bir çocuk, Instagram'da bu denli bir takipçi sayısına ulaşabiliyor? Ben Hampton'ın çok kısa bir zamanda fenomen olmasının alametifarikası, babasının sosyal medyaya olan düşkünlüğü.

Branden Hampton, eşiyle birlikte Ben'i şık bir şekilde giydirmeye ve fotoğraflarını çekmeye karar vermişler. Daha 6 yaşında olmasına rağmen, boyundan büyük bir şöhrete sahip olan Ben, annesinin tasarladığı kıyafetleri giyerek bir anda sosyal medyanın en popüler simalarından bir tanesi oldu.

 

PUT EM UP!! 👊🏼👊🏼 Comment your most recent 3 emojis

Ben Hampton (@benhampton)'in paylaştığı bir gönderi ()

Şu anda Instagram'da 670 binden fazla takipçisi bulunan Ben Hampton, daha sonra babasının bağlantıları sayesinde dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Jake Paul ile bir araya gelmiş. Haliyle takipçiler ve beğeniler de o andan itibaren tavan yapmış tabii.

 

It's Christmas Eve, bro! 🎁 Comment the BEST thing about the holidays 🎄⛄️

Ben Hampton (@benhampton)'in paylaştığı bir gönderi ()

 

Günümüzün sosyal medya merkezli dünyasında Ben'in başardığı şey çok büyük bir anlam ifade etse de bu popülerliğin bir takım problemlere neden olabileceği gerçeğini de atlamamak gerekiyor. Soru(n) şu: Güzel kıyafetler giydirerek, havalı pozlarını çektiğiniz çocuğun geleceğini, hayallerini ve aslında yaşaması gereken hayatı çalmış olmuyor musunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

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