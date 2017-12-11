6 Yaşındaki Ryan, YouTube'dan 11 Milyon Dolar Kazandı

Dünya genelinde YouTube'un en çok izleyici kitlesini çocuklar oluşturuyor. Bu yüzden çocuk kanalları bir hayli izleniyor. Forbes'in en iyi YouTuberlar listesinde yer alan Ryan da bu çocuklardan biri. 6 yaşındaki Ryan, Ryan ToysReview kanalının sahibi ve Ryan bu kanaldan geçtiğimiz yıl 11 milyon dolar kazanç sağladı.

"6 yaşındaki bir çocuk YouTube'da ne yapabilir?" demeyin, çünkü Ryan isimli bu küçük arkadaşımız YouTube kanalında pek çok şeyi başarmış. Genel anlamda oyuncak kutularını açmasıyla tanınan Ryan'ın kanalının hakkında kısmında “Ryan oyuncakları seviyor. Bir çocuk tarafından çocuklar için hazırlanan oyuncak değerlendirmesi!” yazıyor. Yani aslında Ryan da diğer çocuklar gibi oyuncakları seviyor.

Şu anda YouTube kanalında 10 milyondan fazla aboneye sahip olan Ryan'ın ailesinin açıklamasına göre Ryan hevesini aldıktan sonra bu kanal kapatılacak. Ancak bu konu hakkında Ryan hiçbir şey söylemedi.

İlk videosunu 4 yaşında atan Ryan'ı bundan sonra nasıl bir macera beklediğini zamanla göreceğiz. Ayrıca Ryan'ın en çok izlenen videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu video 1 milyardan fazla izlenmiş.