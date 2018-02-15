6.1 inçlik iPhone 100 Milyon Adet Satabilir

Apple'ın 2018 yılı içerisinde piyasaya çıkarması beklenen 6.1 inç LCD ekranlı iPhone modeliyle ilgili detayların yavaş yavaş gün yüzüne çıktığı şu günlerde yayınlanan bir rapor, çok daha uygun fiyatlı olması beklenen modelin 100 milyon adet satabileceğini iddia ediyor.

Apple ürünleri hakkındaki tahminleriyle tanınan KGI Securities Analisti Ming-Chi Kuo, iPhone X'e kıyasla daha ucuz olması beklenen 6.1 inçlik iPhone'un tabiri caizse peynir ekmek gibi satacağını söyledi.

Raporda, 6.1 inçlik iPhone'un Face ID ile geleceğini ancak OLED ekran yerine LCD ekrana sahip olacağı ifade edildi. 700 dolardan satışa çıkması beklenen modelin, metal bir kasa tasarımına sahip olacağı belirtilirken, 3D kamera teknolojisinin ortadan kalkmasına bağlı olarak maliyetlerin düşeceği öngörülüyor.

Kuo, yeni telefonun 2018 yılının ikinci yarısında piyasaya çıkmasını bekliyor. Apple'ın, 5.8 inç iPhone X ve şu ana kadar ki en büyük iPhone olması beklenen 6.5 inçlik iPhone X Plus modelleri üzerinde çalıştığını ifade eden Kuo, LCD ekranlı modelin serinin en ucuz üyesi olacağını söylüyor.

Apple, bu ayın başında yayınladığı kazanç raporunda 2017 yılının dördüncü çeyreğinde 77.3 milyon iPhone sattığını açıkladı. Şirket CEO'su Tim Cook, iPhone gelirlerinin yüzde 13,2 artarak 61,58 milyar dolara çıktığını ve iPhone X'in Kasım ayı sevkiyatından bu yana her hafta en çok satan iPhone olmayı başardığını söyledi.

Öte yandan Apple, üç yeni iPhone modeliyle ilgili iddialara ise sessiz kalmaya devam ediyor.

iPhone X İnceleme Videosu: