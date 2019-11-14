620 Beygirlik Ferrari Roma İtalya'da Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Ferrari yeni otomobilini İtalya'da düzenlediği etkinlik ile tanıttı. Ferrari Roma otomobil severlerin beğenisine sunuldu. Gelin hep beraber minimalist tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Ferrari Roma'nın özelliklerine yakından bakalım. Yeni Ferrari Roma'nun tasarımı 1950'li yıllarda kullanılan 250 GT Berlinetta Lusso ve 250 GT 2 + 2 modellerine benzemekte.

Ferrari Roma Tasarımı ile Göz Dolduruyor

3.9 litrelik çift turbolu V8 motora sahip olan yeni Ferrari Roma, 760 Nm tork üretebiliyor. 7500 devire ulaşabilen otomobil, 8 ileri vitese sahip ve 620 beygir gücünde. Ferrari tarafından yapılan açıklama göre, Ferrari Roma 3.4 saniyede 0'dan 100 km/sa hıza ulaşabiliyor. Araç en yüksek 320 km/sa hıza çıkabiliyor.

Hemen aşağıda yer alan görsellerden aracın tasarımını inceleyebilirsiniz.

Ferrari Roma Tasarımı ile Göz Dolduruyor

Ferrari yeni aracında aerodinamiği arttırmak için kapı kollarını kaldırdı. Açılıp kapanabilen kapı kolları ile gelen Ferrari Roma'nın arka tarafında geniş bir cam bulunuyor.

Dijital gösterge paneline sahip olan aracın fiyatının ne kadar olduğu henüz açıklanmadı. Ferrari Roma'nın fiyatının gelecek haftalarda açıklanması bekleniyor.