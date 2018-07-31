7.7 Milyon Dolar Çalan Hackerlardan İlginç Taktik

Kripto para borsası KICKICO’dan 7.7 milyon dolar çalan hacker grubu, şeytanın aklına gelmeyecek bir fikri hayata geçirdi. Çalmak istedikleri paraları önce sistemden silen hackerlar, sonrasında bütün paraları kendi cüzdanlarına aktardılar.

KICKICO’nun güvenlik sistemlerini geçmek için kripto para sayısında değişim olmaması gerektiğini fark eden bilgisayar korsanları, ilk olarak coin sayısında herhangi bir değişiklik yapmadan sistemi ele geçirmenin yolunu buldular. Kimliği belirsiz hacker grubu, yaptıkları keşfin ardından borsanın sistemine girerek, KICKICO’nun akıllı sözleşmesini kontrol eden gizli şifreleme anahtarını ele geçirdiler ve mevcut coin’leri yok ederek, yenilerini yarattılar. Değişimi oldukça hızlı şekilde yapan korsanlar, yok ettikleri ve sonradan tekrar sisteme ekledikleri yeni coin’leriyse kendi hesaplarına tanımladılar.

KICKICO’nun güvenlik sistemiyse bazı kullanıcılarından gelen ve aralarında “800.000 dolarlık kripto param yok oldu” mesajının da bulunduğu bir dizi şikayete kadar durumu fark edemediler. Olayın fark edilmesinden sonra resmi bir açıklama yapan yetkililer, çalınan paraları kurtardıklarını ve orijinal sahiplerine paraları iade etmeye başladıklarını açıkladılar. Yapılan açıklamada hackerların KICKICO’ya ait olan anahtarları nasıl ele geçirdikleri ve fark edilmeden para transferini nasıl yaptıklarıysa anlatılmadı.

Yaşananlardan sonra birçok kripto para uzmanı, bu alana yatırım yapmak isteyen kullanıcıların paralarını borsalarda değil de “soğuk cüzdan” denilen ve internet bağlantısı olmayan cüzdanlarda saklamaları gerektiğini hatırlattılar.