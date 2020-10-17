Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: 85 Milyar Metreküp Daha Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezerviyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan, keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi dedi. İşte Cumhurbaşkanı tarafından yapılan doğalgaz rezervi açıklaması.

Cumhurbaşkanı: 85 Milyar Metreküp Daha Ek Rezerve Ulaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Yapılan çalışmalar sonucunda ilk iki katmanda 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulduğumuzu 21 Ağustos’ta duyurmuştuk. Çalışmaların sonunda 4 bin 445 metre derinlikte 85 milyar metreküp daha ek rezerve ulaştık. Böylece Sakarya Sahası’nın Tuna-1 bölgesindeki bulunan toplam gaz miktarı 405 milyar metreküp oldu" dedi.

Erdoğan açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır. Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz. Kaşif adını verdiğimiz deniz altı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikte ihtiyaç duyulan elektriği ve video görüntülerini uzaktan kumanda ile elde edebileceğiz.

Deniz altı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Karadeniz’de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır. İnşallah Karadeniz’deki ve Akdeniz’deki yeni sondajlardan alacağımız müjdelerle bu kaynağı daha da genişleteceğiz. Halen Yavuz sondaj gemimiz, Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz faaliyetlerini sürdürüyor."

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