A101 Galaxy S25 Ultra ve Çok Ucuz Telefonlar Satıyor

A101 bu hafta Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy A56, Galaxy A17, Galaxy S21 FE, Redmi 15, Realme C63 ve Realme C65 satıyor. Bu hafta akıllı telefonların yanı sıra Honor Pad X7 tablet, Xiaomi 3. nesil 4K Xiaomi Mi Box, Xiaomi C 301 akıllı kamera ve Samsung Galaxy Buds 3 Pro da satışa sunuldu.

A101'de Satılan Galaxy S25 Ultra ve Ucuz Telefonların Fiyatı

A101 marketlerde Samsung Galaxy S25 Ultra'nın 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 76 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 55 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Samsung Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 22 bin 399 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Samsung Galaxy A17'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 13 bin 99 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Bu hafta ayrıca 16 bin 999 TL fiyata sahip Samsung Galaxy S21 FE, 11 bin 999 TL fiyatlı Redmi 15, 7 bin 999 TL fiyata sahip Realme C63, 7 bin 199 TL fiyatlı Realme C65, 3 bin 999 TL fiyata sahip Honor Pad X7, 3 bin 199 TL fiyatlı Xiaomi 3. nesil 4K Mi Box, 1.399 TL fiyata sahip Xiaomi akıllı kamera ve 5 bin 999 TL fiyatlı Samsung Galaxy Buds 3 Pro da bulunuyor.

