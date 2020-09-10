AB Facebook'u Uyardı: Kullanıcı Verilerini ABD'ye Göndermekten Vazgeçin

İrlanda veri koruma komisyonu Facebook'a, AB kullanıcılarının verilerini ABD'ye göndermesini durdurma emri verdi. Bu, binlerce Avrupalı ​​şirket tarafından veri aktarımı için kullanılan 'standart sözleşme hükümlerinin' iptal edilmeye yakın olduğunu gösteriyor.

Facebook'un küresel ilişkiler ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Nick Clegg, "İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Facebook tarafından kontrol edilen AB-ABD veri aktarımlarıyla ilgili bir soruşturma başlattı ve Facebook'un AB-ABD veri aktarımlarını yapamayacağını öne sürdü" dedi.

AB, Facebook kullanıcı verilerinin ABD'ye gönderilmesini istemiyor

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Facebook kararı, şirketlerin AB vatandaşlarının verilerini ABD'ye göndermesine izin veren AB-ABD Gizlilik Kalkanını geçersiz kıldı. İrlanda veri komisyonuna göre Facebook'un Avrupa kullanıcılarının verilerini ABD'ye göndermesi yasal değil.

Ayrıca Facebook iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Clegg'e göre veri aktarım mekanizmasının iptal edilmesinin İrlanda'nın COVID takip uygulamasını bile etkileyebileceğini iddia etti. Avrupa'daki teknoloji şirketlerinin, hastanelerin ve üniversitelerin Facebook verilerinin ABD bulut sağlayıcıları veya AB dışındaki çağrı merkezlerinde kullanılmadığını hatırlattı.

Facebook verileri ABD hükümetine mi veriliyor?

Avrupa Mahkemesi, ABD'nin kişisel verileri aktaracak güvenilir bir ülke olmadığına karar verdikten sonra Facebook'un veri göndermesine karşı çıkan bu karar, birçok gizlilik örgütü tarafından uzun süredir tahmin ediliyordu. Hatta gizlilik aktivisti Maximilian Schrems 2019'da Gizlilik Kalkanı'na karşı çıkmış ve Facebook verilerinin ABD hükümetine aktarılabileceğini iddia etmişti.