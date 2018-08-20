AB, Terör İçeriklerinin Bir Saat İçinde Kaldırılmasını İstiyor

Avrupa Birliği (AB), küresel internet şirketlerinin aşırı içerikleri kaldırma noktasında yeterli kadar çaba sarf etmediği gerekçesiyle firmaları zorlayacak yeni yasalar üzerinde çalışıyor.

Facebook, Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya platformları, terör, nefret söylemi ve yabancı karşıtlığı gibi aşırı içerikleri engellemek için yeni yollar deniyor. Fakat bu çabalar Avrupa Birliği’ne göre yeterli değil.

Financial Times’ın haberine göre, Avrupa Birliği internetteki terör içeriklerinin hızlı bir şekilde kaldırılmasını sağlamak adına yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. AB güvenlik komiseri Julian King, alacakları tedbirin nasıl işleyeceğine dair ayrıntıları paylaşmasa da, terörist materyali yayan veya şiddeti teşvik eden içeriğin en az bir saat içinde kaldırılmasının gerekeceğini söyledi.

King, yetkililerin mevcut yaklaşımla “yeterince ilerleme göstermediği” için bu yasanın gerekli olduğunu savundu. Aşırılık konusundaki politikalarda en ufak bir rahatlamanın dahi kabul edilemez olduğunu belirten King, Avrupa’nın buna izin vermeyeceğini sözlerine ekledi.

AB, söz konusu yasanın taslağını Eylül ayında Avrupa Parlamentosu’na sunmaya hazırlanıyor. Ancak teklif üzerindeki potansiyel düzeltmeleri ve yürürlüğe girmeden önce yapılacak oylamayı göz önüne aldığımızda tasarının yasalaşması ayları bulabilir.

Yasa, internet sitelerinin anti-radikal stratejiler üzerine düşünmelerini teşvik edecektir, ancak hem insan gücü hem de bütçe anlamında sınırlı olan siteler için bu sürecin oldukça zorlu olacağını söyleyebiliriz.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Haziran 2017’de yaptığı açıklamada, terörist propagandanın, internete yüklenmesinden sonraki ilk birkaç saatinde büyük bir etki oluşturduğunu dile getirmiş, bu nedenle şiddeti teşvik eden içeriği otomatik olarak algılayacak ve kaldıracak araçlar geliştirilmesi gerektiğini söylemişti.