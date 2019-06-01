ABD Adalet Bakanlığı Google'a Rekabet Davası Açtı

ABD basının ortaya sunduğu raporlara göre, Adalet Bakanlığı yeni soruşturmasının hedefinde Google yer alıyor. Rekabet hukukuna aykırı işler yaptığı düşünülen Google'ın tüm hizmetleri mercek altına alınacak.

Konu hakkında henüz resmi bilgiler gelmemesine rağmen Adalet Bakanlığının böyle bir soruşturma başlatmış olma ihtimali bir hayli yüksek. Bakanlığının antitrust bölümü (rekabet hukuku) soruşturmayı başlatmak için gereken nedenleri bir araya getirdi. Araştırma, arama devinin uygulamalarını denetleyecek ve çok sayıda birime dert olabilecek.

Google Rekabet Davalarına Alışkın

2013 yılında Federal Ticaret Komisyonu, Google’a rekabet hukukunu çiğnediğini gerekçe göstererek dava açmış ve şirketin herhangi bir yasayı ihlal etmediğini kabul etmişti. Avrupa Komisyonunun da ağından bir türlü kurtulamayan Google, AB tarafından Android'de rekabet endişelerinin yaşanmasından dolayı 5.1 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Senatör Elizabeth Warren ise rekabet konusunda Google ve Facebook gibi şirketlerin ortak paydada yer almamasını önerdi. Warren özellikle birleşme ve devralmaların bu şirketlere çok daha fazla güç verdiğine inanıyor. Ayrıca ne Adalet Bakanlığından ne de Google'dan rekabet davasına yönelik bir açıklama gelmediğini belirtmek gerekiyor.